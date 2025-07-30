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На Северных Курилах отменили тревогу цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявили отбой тревоги цунами, сообщили в среду "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН со ссылкой на Сахалинский Центр цунами.

Центр дал отбой в 22:04 по сахалинскому времени (14:04 по Москве).

У Камчатки 30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 по Москве) произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировала от шести до семи и выше баллов. Сразу же была объявлена тревога цунами на Камчатке и Северных Курилах.

В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт Северо-Курильского района) ввели режим ЧС после землетрясения. В жилом фонде города повреждены кирпичные печные трубы, возможны повреждения инженерных сетей, у многих горожан при землетрясении поломалась мебель, разбилась посуда.

На острове Парамушир, где находится Северо-Курильск, после мощного землетрясения возле Камчатки пришли четыре волны цунами, которые затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленные объекты, малый флот волнами вынесло в море, часть - выбросило на берег. Порт Северо-Курильска закрыт для приема и выпуска судов до обследования последствий цунами.

Тревогу цунами на Камчатке отменили в 22:30 по местному времени (13:30 по Москве).

Парамушир Северо-Курильск Сахалин Камчатка Сахалинская область Северо-Курильский район
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