В Белгороде дрон ударил по многоквартирному дому

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Белгороде дрон атаковал многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля. Подомовой обход продолжается, - написал он в Telegram. - Выехал на место ЧП. Проговорили с собственниками квартир по порядку дальнейших действий. Процесс у нас уже отработан, городская управа приступила к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений".

Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.