Минобрнауки опровергло запрет на хранение книг Акунина в студенческих общежитиях

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ не запрещало хранить в студенческих общежитиях книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (оба признаны в РФ иностранными агентами), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства науки и высшего образования России.

"Распространяемый скан "документа" якобы за подписью врио директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России представляет собой подделку. Минобрнауки России не имеет к нему отношения и, соответственно, не направляло его образовательным организациям", - говорится в сообщении.

Минобрнауки рекомендовало опираться на официальные источники информации и не участвовать в распространении подложных документов.

Акунин ранее опубликовал у себя в телеграм-канале документ, якобы подписанный врио директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки Денисом Савенковым, который направлен руководителям вузов. В нем говорилось, что "образовательным организациям рекомендуется оповестить обучающихся, проживающих в общежитиях, о недопустимости хранения в жилых помещениях произведений Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова".

Акунину предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован. В середине июля суд в РФ заочно приговорил Акунина к 14 годам заключения за содействие террористической деятельности.

Дмитрий Быков также объявлен в розыск. Согласно карточке розыска, он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. В настоящее время в отношении Быкова в Следственном комитете РФ расследуется два уголовных дела - о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3), а также об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).