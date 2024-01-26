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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

МВД объявило в розыск Бориса Акунина

МВД объявило в розыск Бориса Акунина
Писатель Борис Акунин
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск признанного иноагентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Карточка с данными Акунина появилась в пятницу в базе розыска министерства.

Там сказано, что Григорий Шалвович Чхартишвили 1956 года рождения разыскивается по статье УК.

18 декабря в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Акунина. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил (ст. 205.2, ст. 207.3 УК).

Росфинмониторинг внес писателя в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Банки замораживают средства участников этого списка и приостанавливают их обслуживание.

Также в декабре издательство АСТ решило прекратить распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (тоже признан в России иноагентом).

Минюст признал Акунина иноагентом 12 января.

МВД Минюст Росфинмониторинг АСТ СКР Григорий Чхартишвили Борис Акунин
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