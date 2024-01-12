Борис Акунин признан иноагентом

Писатель Борис Акунин Фото: ТАСС/ Николай Галкин

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами четырех человек и интернет-издание "Холод".

Среди физлиц, включенных в реестр, – писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), журналист Александр Минкин, автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин, а также бывший депутат городского собрания Йошкар-Олы Антон Соколов.

"Г.Ш.Чхартишвили выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил РФ. Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении Минюста.

18 декабря 2023 года против Акунина было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ, в тот же день Росфинмониторинг добавил писателя в перечень террористов и экстремистов.

По данным ведомства, Минкин участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине".

Куршин, как отмечается, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных Сил РФ. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Соколов, как утверждает ведомство, участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверные сведения для формирования негативного образа РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, проживает за рубежом.

Интернет-изданию "Холод" вменяется распространение недостоверных сведений, создающих негативный образ РФ и ее Вооруженных Сил. Отмечается, что издание выступало против специальной военной операции на Украине, участвовало в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Основатель и главный редактор интернет-издания включен в реестр иноагентов.