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Морское сообщение возобновили на Северных Курилах после цунами

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Морской порт Северо-Курильска (о. Парамушир, Северные Курилы) в пятницу возобновил работу после двух дней простоя из-за цунами и мощного землетрясения, сообщает пресс-служба Минтранса Сахалинской области.

"Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня (в пятницу - ИФ) в порту Северо-Курильска пришвартовалось грузовое судно для выгрузки. Грузопассажирское судно "Анатолий Чернеев" готовится к выходу (в Северо-Курильск - ИФ) из порта Петропавловска-Камчатского 2 августа. Параллельно ведется восстановление швартовых устройств", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева.

По данным пресс-службы, в порту Северо-Курильска волны цунами частично повредили внешние элементы причальных сооружений, восстановительные работы там продолжаются. Специалисты провели обследование акватории терминала и подходного канала. Для оценки повреждений причальных сооружений выехали специалисты ФГУП "Нацрыбресурс", ситуация находится на личном контроле губернатора региона Валерия Лимаренко.

"Во время проверки затонувших объектов и критичных изменений не обнаружено. Угрозы для навигации нет", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, акваторию порта Северо-Курильска закрыли в среду после мощного землетрясения, после чего туда пришли четыре волны цунами, акватория порта оказалась затоплена, инфраструктура - нарушена. По предварительным данным, никто не пострадал, тревога цунами была объявлена сразу после землетрясения, людей из порта и расположенных там объектов рыбопромышленных предприятий эвакуировали. Город Северо-Курильск (жилфонд и социальная инфраструктура) находится на возвышенном месте, поэтому угрозы цунами там не было.

В среду в 11:24 по местному времени (02:24 мск) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8 балла.

Северо-Курильск Парамушир Курилы Петропавловск-Камчатский
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