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Вертолетное сообщение возобновится в ближайшее время на Северных Курилах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Взлетно-посадочная площадка в Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы Сахалинской области) готова к приему вертолетов, она не пострадала при сильном землетрясении и цунами, сообщает пресс-служба областного правительства в четверг.

"Вертолетная площадка на Парамушире не повреждена и функционирует в штатном режиме. В ближайшее время планируется выполнить два рейса - решение будет принято по погодным условиям. Вертолеты ожидают на Камчатке", - говорится в сообщении.

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"Постепенно Северо-Курильский район возвращается к привычной жизни. Оцениваем ущерб и в ближайшее время отправим материалы для восстановления объектов на острове. Авиасообщение (между Петропавловском-Камчатским и Северо-Курильском - ИФ) возобновим в ближайшее время. Что касается порта в Северо-Курильске, водолазы проведут обследование рельефа дна. Как только убедимся в безопасности, запустим движение грузопассажирских судов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

По распоряжению главы региона в Северо-Курильский район направились специалисты регионального правительства - заместители министров ЖКХ, энергетики, транспорта. Возглавил группу первый заместитель губернатора Сергей Байдаков, который 1 августа проведет встречу с местными жителями по вопросам, связанным с ликвидацией последствий ЧС.

Как сообщалось, на Парамушир в среду после мощного землетрясения возле Камчатки пришли четыре волны цунами, которые затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленные объекты, малый флот волнами вынесло в море, часть - выбросило на берег. Порт Северо-Курильска закрыт для приема и выпуска судов до обследования последствий цунами.

В среду в 11:24 по местному времени (2:24 по московскому) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Была объявлена тревога цунами. Тревогу цунами на Камчатке сняли в среду в 22:30 по местному времени (13:30 по московскому), спустя полчаса тревогу цунами отменили на Северных Курилах.

Северо-Курильск является единственным населенным пунктом на Северных Курилах, там проживают 2,4 тыс. человек. В городе в среду введен режим ЧС.

Парамушир Северные Курилы
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