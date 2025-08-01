Три землетрясения магнитудой от 5,2 до 5,6 зарегистрированы возле Северных Курил

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Три ощутимых землетрясения произошли в ночь на пятницу в Тихом океане возле Северных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Ночью зафиксированы землетрясения магнитудой 5,6 и 5,3 с эпицентром в 159 и 92 км юго-восточнее города Северо-Курильска (о. Парамушир, Северные Курилы) на глубине 40 и 60 км под морским дном. Третий подземный толчок магнитудой 5,2 зарегистрирован утром в пятницу в 79 км восточнее Северо-Курильска на глубине 60 км.

Тревога цунами не объявлялась, в Северо-Курильске сейсмические события ощутили силой до трех-четырех баллов.

"Возле Камчатки за минувшие сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатского края в пятницу.

Как сообщалось, 30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 мск) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков на полуострове ощутили силой от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение силой до 8 баллов также ощутили в Северо-Курильске на о. Парамушир, после чего туда пришли четыре волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м. Тревогу цунами на Камчатке сняли 30 июля в 22:30 по местному времени (13:30 мск), спустя полчаса тревогу цунами отменили на Северных Курилах.