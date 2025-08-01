Поиск

Три землетрясения магнитудой от 5,2 до 5,6 зарегистрированы возле Северных Курил

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Три ощутимых землетрясения произошли в ночь на пятницу в Тихом океане возле Северных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Ночью зафиксированы землетрясения магнитудой 5,6 и 5,3 с эпицентром в 159 и 92 км юго-восточнее города Северо-Курильска (о. Парамушир, Северные Курилы) на глубине 40 и 60 км под морским дном. Третий подземный толчок магнитудой 5,2 зарегистрирован утром в пятницу в 79 км восточнее Северо-Курильска на глубине 60 км.

Тревога цунами не объявлялась, в Северо-Курильске сейсмические события ощутили силой до трех-четырех баллов.

"Возле Камчатки за минувшие сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатского края в пятницу.

Как сообщалось, 30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 мск) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков на полуострове ощутили силой от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение силой до 8 баллов также ощутили в Северо-Курильске на о. Парамушир, после чего туда пришли четыре волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м. Тревогу цунами на Камчатке сняли 30 июля в 22:30 по местному времени (13:30 мск), спустя полчаса тревогу цунами отменили на Северных Курилах.

МЧС Курилы Парамушир Северо-Курильск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров призвал задуматься о смысле дальнейшего существования ОБСЕ и назвал альтернативу

Военная операция на Украине

Два человека ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Баканов сообщил, что пригласил главу NASA посетить Москву и Байконур в ноябре

Баканов сообщил, что пригласил главу NASA посетить Москву и Байконур в ноябре

Что произошло за день: четверг, 31 июля

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры

РКН потребовал от операторов связи удалить программное обеспечение Speedtest

Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов

Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов
Военная операция на Украине

Минобороны РФ оценило потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр в 7,5 тыс. человек

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6857 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });