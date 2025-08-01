Губернатор Камчатки взял под контроль устранение последствий землетрясения в аэропорту

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сильное землетрясение, произошедшее 30 июля в Тихом океане возле Камчатки, выявило серьезные недостатки в работе нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово), сообщает губернатор региона Владимир Солодов в пятницу.

"Землетрясение 30 июля выявило серьезные недостатки в работе нового терминала аэропорта. Считаю, что это вопиющий провал в обеспечении безопасности - декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

Глава региона, который в пятницу осмотрел здание терминала, отметил, что проконтролирует "каждый этап устранения этих недоработок".

"Будем добиваться, чтобы каждый сотрудник аэропорта в экстренных ситуациях проявлял такое же хладнокровие и профессионализм, как наши медики во время операций. Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима. Должны быть приняты исчерпывающие меры по недопустимости повторения подобной ситуации", - подчеркнул Солодов.

Он добавил, что "у всех руководителей организаций - персональная ответственность за безопасность граждан во время нахождения на объекте".

Как сообщалось, 30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 мск) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков на полуострове ощутили силой от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами.

В терминале аэропорта во время землетрясения выпавшие потолочные плиты травмировали женщину, ей оказали помощь в больнице, ее здоровью ничто не угрожает, сообщала ранее пресс-служба Минздрава региона.