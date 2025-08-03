Нарушенное из-за схода селя водоснабжение Тырныауза восстановили в Приэльбрусье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили подачу воды жителям города Тырныауза в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел селевой поток, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в воскресенье.

"Водоснабжение восстановлено по временной схеме. Электроснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, на данный момент на реке Герхожан-Суу в Тырныаузе потока селевых масс не наблюдается, но угроза повторного схода селя сохраняется.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем телеграм-канале сообщил, что ведется непрерывный мониторинг состояния селевого бассейна. По мере стабилизации и канал, и улицы расчищаются от грязекаменных масс.

31 июля сильные осадки вызвали в Тырныаузе сход крупного селевого потока. Экстренные службы эвакуировали часть жителей города.

Из-за схода селя было остановлено автомобильное движение в районе "Герхожан". В городе были зафиксированы локальные повреждения инженерных коммуникаций.

Предыдущий поток селевых масс в Тырныаузе сошел после сильных осадков по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу 21 июля. Тогда сель повредил мост на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, оставил без воды, света и газа часть жителей Тырныауза. Позже коммуникации восстановили, в том числе по временной схеме.

В Эльбрусском районе КБР после схода селевого потока ввели режим ЧС регионального характера, который продолжает действовать.