В Волгоградской области из-за атаки дронов задерживаются поезда

Фото: пресс-служба РЖД

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В городе Фролово Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА приостановлено движение пассажирских поездов, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Сегодня, 4 августа, в 2:50 на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА приостановлено движение поездов. Пострадавших нет. Идет обследование инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва - Волгоград, №89 Волгоград - Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург - Волгоград, №506 Саратов - Имеретинский курорт, а также пригородный поезд №6818 Алексиково - Арчеда.

Максимальное время задержки составляет 1,5 часа.

Для координации работы по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.