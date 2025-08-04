Поиск

В Волгоградской области из-за атаки дронов задерживаются поезда

В Волгоградской области из-за атаки дронов задерживаются поезда
Фото: пресс-служба РЖД

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В городе Фролово Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА приостановлено движение пассажирских поездов, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Сегодня, 4 августа, в 2:50 на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА приостановлено движение поездов. Пострадавших нет. Идет обследование инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва - Волгоград, №89 Волгоград - Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург - Волгоград, №506 Саратов - Имеретинский курорт, а также пригородный поезд №6818 Алексиково - Арчеда.

Максимальное время задержки составляет 1,5 часа.

Для координации работы по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.

Волгоградская область Приволжская железная дорога РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Все подтопленные придворовые территории на Кубани освободились от воды

Все подтопленные придворовые территории на Кубани освободились от воды

Что произошло за день: воскресенье, 3 августа

Санатории и детские здравницы не пострадали из-за непогоды в Туапсинском районе Кубани

Санатории и детские здравницы не пострадали из-за непогоды в Туапсинском районе Кубани

В Сочи полностью потушили пожар на нефтебазе

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Смерчи, ливни с грозами и выход рек из берегов спрогнозировали в Сочи

На Кубани спасли 25 пассажиров из упавшего в реку автобуса

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

Угроза цунами для побережья Камчатки снята

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6878 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2331 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });