В Волгоградской области отражена атака дронов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области в ночь на понедельник отражена массированная атака БПЛА на транспортно-энергетические объекты, во Фроловском районе ограничено движение поездов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала", - приводит слова Бочарова официальный аккаунт администрации Волгоградской области в телеграм.

"Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - отметил Бочаров.

Кроме этого, по словам губернатора, в Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод,. Также зафиксированы очаги возгорания сухой травы.

Пострадавших нет.