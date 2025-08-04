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В Волгоградской области отражена атака дронов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области в ночь на понедельник отражена массированная атака БПЛА на транспортно-энергетические объекты, во Фроловском районе ограничено движение поездов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала", - приводит слова Бочарова официальный аккаунт администрации Волгоградской области в телеграм.

"Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - отметил Бочаров.

Кроме этого, по словам губернатора, в Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод,. Также зафиксированы очаги возгорания сухой травы.

Пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Андрей Бочаров Волгоградская область
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