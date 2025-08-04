В Карелии площадь лесных пожаров превышает 1,6 тысячи га

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Карелии тушат 29 лесных пожаров на общей площади более 1,6 тысячи га, сообщает Минприроды республики. Это данные на утро 4 августа.

Из 29 пожаров 13 были локализованы. По данным Минприроды, угрозы населенным пунктам нет. Пожары тушат более 300 человек и 69 единиц техники. Также в регион прибыли на помощь 28 специалистов федеральной Авиалесоохраны из Марий Эл и 49 человек из Тюменской области.

За последние сутки в Карелии потушили 14 лесных пожаров на общей площади свыше 426 га.

По данным Минприроды, 3 августа в регионе действовали 32 лесных пожара на общей площади свыше 1,7 тысячи га.

В лесах Карелии введен режим ЧС регионального характера. В Муезерском, Лоухском, Пудожском районах, а также в Костомукшском городском округе запрещено посещать леса.