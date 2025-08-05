Власти Карелии заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - За последние сутки обстановку с лесными пожарами в Карелии удалось улучшить, сообщил глава республики Артур Парфенчиков во вторник.

"Ситуация с лесными пожарами начинает стабилизироваться. Удалось серьезно улучшить ситуацию в Пудожском районе. Здесь из 13 ранее действовавших очагов возгорания, осталось четыре", - сказал Парфенчиков на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

При этом, по данным главы Минприроды Карелии Янины Свидской, в республике действуют 28 лесных пожаров, 19 из них локализованы. В числе действующих возгораний есть три крупных, однако два из них локализованы - на 872 га в Лоухском районе и 237 га - в Музереском районе.

4 августа возникли девять новых возгораний на общей площади 36,6 га. За этот день также потушили 14 пожаров на общей площади 204 га. Однако во вторник были обнаружены еще два новых возгорания - в Беломорском округе.

"Сегодня мы планируем локализировать три лесных пожара и ликвидировать девять на площади 94 га. Направляем усиление на тушение сложного пожара в Кемском районе, неподалеку от поселка Кривой Порог. Угрозы населенному пункту нет, но дополнительные силы были переброшены туда этим утром. Также надеемся уже сегодня локализовать возгорание", - уточнила Свидская.

В Карелии введен режим ЧС в лесах регионального характера. В Муезерском, Лоухском, Пудожском районах, а также в Костомукшском городском округе запрещено посещать леса.