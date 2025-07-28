Минобороны сообщило о ночном ударе по военным целям на Украине с применением "Кинжалов"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли ночной групповой удар по военным целям на Украине с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал" и беспилотников, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которого поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении Минобороны.

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