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На юге европейской части России ситуация с осадками улучшится 5 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В регионах юга европейской части России в понедельник сохранится сложная ситуация с осадками, но со вторника она начнет улучшаться, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России мощнейшие осадки выпали в воскресенье, сильнейшие осадки. В отдельных районах выпала месячная норма, кое-где даже полуторамесячная норма. Но там нормы высокие. Связано это с циклонической деятельностью. Сегодня прогнозируются очень сильные осадки. (...) Сложная ситуация не только в Краснодарском крае, но и в Ростовской области, Крыму, Старополье и во всех республиках Северного Кавказа. Но уже завтра ситуация будет более спокойной", - сказал ученый.

Говоря о том, сколько выпало осадков, он уточнил, что в воскресенье всего за 5 часов в Лазаревском районе Сочи выпало более 120 мм осадков. "Эта характеристика того, насколько были сильные осадки. Ни одни горные реки не в состоянии усвоить такое", - добавил Вильфанд.

В течение дня в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, в Ростовской области прогнозируются ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. В Крыму - сильный ливень, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с. В Ставропольском крае в понедельник и во вторник ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 25 м/с.

"И одновременно, потому что там идет адвекция очень теплых воздушных масс, температура днем до 41 градуса", - добавил Вильфанд.

Такая же погода будет в республиках Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской республики. Ожидаются дождь, град, ветер до 25 м/с и сильная жара до плюс 41 градусов, в Северной Осетии - до плюс 38 градусов. В Дагестане температура до среды включительно до плюс 43 градусов, в горных районах до плюс 39 - плюс 41 градуса.

Гидрометцентр Крым Роман Вильфанд Сочи Ростовская область Ставропольский край Северный Кавказ
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