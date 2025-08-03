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Смерчи, ливни с грозами и выход рек из берегов спрогнозировали в Сочи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Неблагоприятный прогноз действует на территории Сочи и федеральной территории "Сириус" до утра понедельника, 4 августа, сообщает пресс-служба администрации Сочи в воскресенье.

"В акватории Черного моря на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. В случае необходимости на пляжах будет ограничен доступ к морю для купания: выставлены аншлаги, поднят сигнальный флаг, через громкоговорители будут транслироваться уведомления", - говорится в сообщении.

В ряде районов города наблюдаются осадки в виде дождя, местами сильные.

"Метеорологи предупреждают о возможности ливневых дождей в сочетании с грозами. Возможны град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20-22 м/с. На малых реках могут образоваться резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - сообщила пресс-служба.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина ситуацию контролирует оперативный штаб, все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Как отмечается, "сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности".

Сочи Сириус
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