Сотрудники МЧС направлены для помощи населению подтопленных территорий на Кубани

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС РФ оказывают помощь населению в подтопленных районах Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

"В результате выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе и подтопление 70 придомовых территорий в населенных пунктах Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. В настоящее время вода зашла в 34 дома. К месту подтопления направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 48 человек и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.

Спасатели осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, проводят подворовой обход и оказывают адресную помощь населению.

Как подчеркивает пресс-служба, приведены в готовность два пункта временного размещения на 100 мест.

Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены более 150 человек и 44 единиц техники.

По данным Гидрометцентра, на территории Краснодарского края сегодня до конца суток, ночью и завтра утром ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым управлением ветра с порывами до 22 м/с. Имеется опасность формирования смерчей над морем. На малых реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением опасных отметок.

Ранее сообщалось, в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии.

Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.