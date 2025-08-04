Туроператоры ждут снижения спроса на отдых на Кубани из-за непогоды

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Туроператоры из-за непогоды в Краснодарском крае ожидают снижения спроса, аннуляций туров нет, но есть просьбы о переселении, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По информации туроператоров, гостиницы, гостевые дома и базы отдыха в Туапсинском районе работают штатно. Их инфраструктура не пострадала. На текущий момент отмечаются небольшие перебои с подачей воды в нескольких объектах (например, базы отдыха "Русалочка" и "Торнадо"), однако власти обещают восстановить полноценное водоснабжение в ближайшее время. В ряде объектов Новомихайловского воду дают по часам, полностью восстановить водоснабжение планируют до конца дня. Из-за перебоев с водой туроператор "Алеан" получил единичные запросы на переселение из объектов в Новомихайловском. Пока что в качестве альтернативы туристы рассматривают отели в Небуге, Ольгинке", - говорится в сообщении.

У компаний "Интурист", "Мультитур" и "Дельфин" жалоб со стороны уже отдыхающих туристов нет, как и аннуляций туров.

"На данный момент поступило несколько запросов от туристов, у которых запланированы заезды в Туапсинский район в ближайшие дни, о возможности изменения места отдыха. Внимательно следим за развитием ситуации и остаемся на связи с туристами", - рассказали в "Интуристе".

Как напоминают в АТОР, курорты Краснодарского края готовы к чрезвычайным ситуациям, связанным с погодными явлениями, которые случаются практически ежегодно. Поэтому последствия стихии, как правило, устраняются за 1-2 дня. К тому же большинство объектов размещения имеют собственные электрогенераторы, так что перебои со светом не сказываются на отдыхе гостей и работе основных сервисов.

"События, связанные с непогодой, чаще всего вызывают кратковременный спад продаж - в первую очередь, на ближайшие даты заездов. Однако в течение нескольких дней спрос, как правило, восстанавливается. И в этот раз туристы возьмут короткую паузу, но после официального объявления властей о ликвидации последствий стихии и расчистке пляжей вернутся к бронированию туров и отелей в Краснодарский край", - отмечают в ассоциации.

В ночь на 3 августа в ряде районов Краснодарского края, включая прибрежный Туапсинский округ, начались сильные ливни и грозы. По прогнозам синоптиков, они продлятся и 4 августа. В реках региона поднялся уровень воды, затруднено движение по автодорогам.