Землетрясение магнитудой 6 произошло возле Камчатки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 произошло в Тихом океане возле Камчатки утром во вторник, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение зарегистрировано во вторник в 09:59 местного времени (00:59 по Москве) с эпицентром в 234 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 64,8 км. Местные жители в соцсетях сообщают, что ощутили этот подземный толчок.

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, за минувшие сутки зафиксирован 71 афтершок, из них четыре землетрясения в населенных пунктах Камчатки ощутили силой от двух до трех баллов. Ранее сообщалось, что за сутки с 3 по 4 августа в регионе произошло 85 афтершоков, шесть из них ощущались силой от двух до пяти баллов.

Как сообщалось, 30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков на полуострове ощутили силой от шести до семи и выше баллов. Объявлялась тревога цунами.