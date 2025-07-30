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Землетрясения силой до шести баллов с угрозой цунами возможны в течение месяца на Камчатке

Землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,7

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Землетрясения магнитудой 7,5 с интенсивностью до шести баллов и угрозой цунами еще возможны возле Камчатки в связи с продолжающимся афтершоковым процессом, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН в телеграм-канале.

"Развивается сильный афтершоковый процесс, который отлично ощущается в Петропавловске-Камчатском. Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. Важно, что при таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7,5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью 5-6 баллов в Петропавловске-Камчатском, и опасные цунами", - говорится в сообщении.

В связи с этим сейсмологи не рекомендуют в ближайшее время посещение побережья Авачинского залива, особенно таких мест как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное и другие водные объекты.

По данным филиала ЕГС, произошедшее в среду днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,7.

Петропавловск-Камчатский Авачинский залив Халактырский пляж
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