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Что случилось этой ночью: вторник, 5 августа

Нидерланды купили у США партию оружия для Украины, землетрясение возле Камчатки, налет дронов на Ростовскую область

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США продали Нидерландам партию оружия для Украины на сумму более $500 млн. Об этом сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

- Генпрокурор США начала расследование на предмет фальсификации данных о влиянии РФ на выборы 2016 года. Трамп утверждает, что не станет влиять на решение о предъявлении обвинений.

- Массированная атака беспилотников отражена в Ростовской области. Никто не пострадал.

- Землетрясение магнитудой 6 произошло возле Камчатки. Местные жители сообщают, что ощутили толчок.

- Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км. В ближайшие дни прогнозируется усиление извержения Ключевского.

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