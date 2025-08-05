На Камчатке в сентябре организуют голосование на придомовых территориях

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком внес Камчатский край в перечень регионов с возможностью организации голосования на придомовых территориях и территориях общего пользования на предстоящих в сентябре выборах в связи с произошедшим мощным землетрясением, сообщает пресс-служба ЦИК.

"По информации Избирательной комиссии Камчатского края, на фоне непрекращающихся толчков многие жители региона приняли решение оставить свои квартиры, уехали на дачи, расположенные за городом, многие жители Петропавловска-Камчатского находятся в пунктах временного размещения, развернутых в связи с чрезвычайной ситуацией", - заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

Он добавил, что постановлением ЦИК предоставляется возможность Избиркому Камчатского края "принять соответствующее решение и использовать обе дополнительные формы голосования все три дня голосования - 12, 13 и 14 сентября 2025 года".

12, 13 и 14 сентября на Камчатке пройдут выборы губернатора.

Крайизбирком 4 августа зарегистрировал двух кандидатов на должность губернатора, включая действующего главу региона Владимира Солодова, выдвинутого региональным отделением "Единой России", а также Василину Кулиеву, выдвинутую региональным отделением ЛДПР.

Избирком продолжает проверку документов для регистрации остальных кандидатов. В их числе - трое самовыдвиженцев - Алена Диденко, Егор Буханов и Алексей Николаев, от КПРФ - Роман Литвинов, от "Коммунистов России" - Дмитрий Тюрин.

30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС. В Камчатском крае решением губернатора региона введен режим повышенной готовности.