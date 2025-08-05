Цунами повредило систему топливного обеспечения Северных Курил

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Система топливного обеспечения Северо-Курильского муниципального округа на о. Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области) существенно пострадала от цунами 30 июля, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Серьезный ущерб нанесен системе топливного обеспечения. Было затоплено и вышло из строя приемное устройство, расположенное на пирсе в Северо-Курильске. Опрокинут и не подлежит восстановлению танкер, который перекачивал топливо (на берег - ИФ). Также была полностью затоплена насосная станция с автоматикой", - говорится в сообщении.

"По нашим оценкам, на Парамушире создан запас топлива на 2,5-4 месяца. Сейчас ведется работа над восстановлением системы топливного обеспечения по временной схеме", - приводит пресс-служба слова министра энергетики Сахалинской области Дмитрия Куварина.

Данная система позволяла перекачивать топливо для нужд муниципалитета, которое завозилось на остров с материка. Губернатор региона Валерий Лимаренко потребовал наладить бесперебойную подачу топлива в Северо-Курильский район до середины октября. Глава региона также взял под контроль вопрос о строительстве новой трансформаторной подстанции, обеспечивающей энергоснабжение школы в Северо-Курильске. После цунами здание подстанции находится в аварийном состоянии. Специалисты готовят резервную схему снабжения на случай отказа оборудования.

Режим ЧС, объявленный после цунами и землетрясения в Северо-Курильском муниципальном округе, сохраняется, в муниципалитете продолжает работать комиссия по оценке ущерба: на предмет разрушений исследуются конструктивы жилых домов и урон личному имуществу граждан. Жители, утратившие предметы первой необходимости, получат компенсации от муниципалитета, сообщает пресс-служба.

Из социальных объектов, как сообщалось ранее, наиболее сильно от землетрясения пострадало здание центральной районной больницы, в частности конструктив левой половины здания. Комиссия изучает возможность использования правой части больницы, где находится рентген, а также перспективу строительства каркасного модуля, так как сохранившейся площади не хватит для полноценного обслуживания жителей Северо-Курильска.

В муниципалитете ведется активная работа по ликвидации последствий землетрясения и цунами. Восстановлены подача электричества, горячего водоснабжения, морское грузовое и пассажирское сообщение, развернут мобильный полевой госпиталь, возобновил работу детский сад.

Как сообщалось, 30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах полуострова варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение силой до восьми баллов также ощутили в Северо-Курильске, после чего туда пришли четыре волны цунами, которые частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты промышленной инфраструктуры.

Северо-Курильский район состоит из одного населенного пункта - города Северо-Курильска на о. Парамушир.