Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

Фото: Наталья Акбирова/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту до 6 км произошел утром во вторник на вулкане Крашенинникова на Камчатке, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Пепловый шлейф простирается на 840 км к юго-востоку от вулкана. Продолжается выброс пепла из северного кратера вулкана и излияние лавового потока на северо-западном склоне", - говорится в сообщении.

На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Жителей и гостей региона просят не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения.

Как сообщалось, вулкан Крашенинникова начал извергаться утром 3 августа.

Ему присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Крашенинникова относится к Восточному вулканическому поясу и расположен примерно в 13 км к югу от Кроноцкого озера, в 200 км от Петропавловска-Камчатского.

Об исторических извержениях этого вулкана ничего не известно. В 1963 году в кратере среднего Северного конуса были зарегистрированы следы фумарольной активности - так называется процесс выхода вулканических газов и пара из трещин и отверстий в земле.