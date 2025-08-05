Максим Кац стал фигурантом второго уголовного дела

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Заочно осужденный блогер Максим Кац (признан в РФ иноагентом) стал фигурантом нового уголовного дела, ему вменяется в вину уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, заявили в столичном главном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Максима Каца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - сообщается во вторник в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве отметили, что ранее Кац "был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ)".

24 августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно назначил блогеру восемь лет колонии общего режима по делу о распространении дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Также по приговору Кацу на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

В России блогер объявлен в розыск и арестован заочно.