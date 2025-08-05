Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Западного округа удовлетворил ходатайство Райффайзенбанка о снятии снятие ареста с его акций, следует из картотеки арбитражных дел.

"Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил арест акций Райффайзенбанка, наложенный в сентябре 2024 года Арбитражным судом Калининградской области", - сообщила "Интерфаксу" партнер коллегии адвокатов Delcredere Анастасия Тараданкина.

"В последнем заседании суду были представлены документы о полном исполнении судебного решения. Соответственно, все основания для сохранения мер в любом случае прекратились", - отметила она.

Она напомнила, что в апреле-июле 2025 года Банк России принудительно списал около 2,1 млрд евро со счетов Райффайзенбанка в погашение исковых требований.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) заявил, что продолжает работать над продажей Райффайзенбанка.

"Действительно, запрет на передачу активов был снят решением российского суда. Это устраняет лишь одно из препятствий для продажи российского подразделения, хотя другие остаются, например, получение разрешения от российских регулирующих органов. Мы непрерывно работали над продажей на протяжении всего срока действия запрета и продолжаем работать над ним сейчас, после его снятия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе RBI.

Арбитражный суд Калининградской области 4 сентября 2024 года вынес запрет на отчуждение акций Райффайзенбанка в качестве предварительной обеспечительной меры по иску компании "Распериа Трейдинг Лимитед" (до редомициляции в России - Rasperia Trading Ltd). В январе 2025 года суд по этому иску постановил взыскать со Strabag и его основных акционеров в пользу "Распериа" 2,044 млрд евро. Эти средства были получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка. Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом (28,5 млн акций).

RBI ожидал, что запрет на отчуждение акций Райффайзенбанка, введенный в качестве обеспечительной меры, будет снят после получения "Распериа" убытков и начисленных процентов по ним. Обеспечительные меры лишили RBI возможности реализовать свои планы и избавиться от доли в российской "дочке".

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag материнскому RBI в виде дивидендов. Позже австрийский банк отказался от сделки, объяснив это тем, что в ходе контактов с органами власти она не смогла получить необходимое одобрение для нее.