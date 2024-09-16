Суд отказал Райффайзенбанку в снятии ареста с его акций

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калининградской области отказал Райффайзенбанку в снятии ареста с его акций, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Решение принято в закрытом судебном заседании, отмечается в материалах.

Суд в начале сентября вынес предварительное постановление, запрещающее отчуждение акций АО "Райффайзенбанк". Кредитная организация подала ходатайство об отмене предварительных обеспечительных мер.

Материнская компания Райффайзенбанка - Raiffeisen Bank International AG (RBI) - сообщила, что из-за этого судебного решения лишается возможности избавиться от доли в Райффайзенбанке. "Это усложняет процесс продажи, в рамках которого RBI стремится передать контрольный пакет акций Райффайзенбанка, и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам (сокращения присутствия группы в России - ИФ)", - отмечала группа.

"Распериа трейдинг лимитед" (до редомициляции в РФ - Rasperia Trading Ltd) в августе подала в Арбитражный суд Калининградской области иск на сумму 195 млрд рублей к целой группе ответчиков. В их числе Strabag SE, Райффайзенбанк, Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Ханс Петер Хазельштайнер, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien, BLR-Baubeteiligungs GmbH, UNIQA Osterreich Versicherungen AG, UNIQA Erwerb von Beteiligungen GmbH, UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH и UNIQA Insurance Group AG. В качестве третьего лица к участию в споре привлечен Банк России.

"Согласно иску "Распериа", австрийский банк совместно с основателем Strabag Петером Хазельштайнером захватили корпоративный контроль в компании: не выплачивали дивиденды, отстранили представителей "Распериа" от собраний акционеров и размыли долю "Распериа" ниже блокирующего пакета. "Распериа" оценивает нанесенный ущерб в сумму почти 2 млрд евро, что составляет стоимость принадлежащего ей пакета акций в Strabag плюс невыплаченные дивиденды", - отмечал ранее истец.

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании - RBI - в виде дивидендов. Отказ от сделки австрийская группа объяснила тем, что в ходе контактов с органами власти она не смогла получить необходимое одобрение для нее.

В мае этого года, спустя несколько дней после объявления об отказе RBI от сделки, США ввели санкции против "Распериа" и еще ряда вовлеченных в несостоявшуюся транзакцию структур. В конце июня примеру США последовал Евросоюз.