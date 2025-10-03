Поиск

FT сообщила о возможной передаче группе RBI замороженной доли в Strabag

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Австрия предложила включить в новый пакет антироссийских санкций "разморозку" доли в строительном концерне Strabag стоимостью около 2 млрд евро, что позволит Raiffeisen Bank International компенсировать убытки, понесенные из-за судебных решений в России, сообщила Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников Евросоюза.

Эта мера включена в драфт санкционного пакета, но у нее есть противники, отмечают собеседники издания. На встрече 3 октября, как ожидают источники FT, представители ряда стран выдвинут свои возражения против предложения Австрии.

История пакета в Strabag, о котором идет речь, тянется уже почти два десятилетия. В 2007 году "Базовый элемент" Олега Дерипаски, сотрудничавший со Strabag в строительстве объектов к Олимпийским играм в Сочи, стал инвестором австрийского концерна. Через Rasperia Trading Ltd. "БазЭл" владел около 25% (точный размер пакета менялся) в Strabag. В конце 2023 года была согласована сделка, в рамках которой российский Райффайзенбанк (принадлежит RBI) приобретал у МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед", редомицилированной в калининградский специальный административный район Rasperia Trading, долю в Strabag в размере 27,8% за 1,5 млрд евро. После покупки пакета Райффайзенбанк планировал передать акции Strabag своей холдинговой компании RBI в виде дивидендов. Сделка в итоге сорвалась: в мае 2024 года RBI объявил, что не смог получить необходимые согласования властей, а спустя несколько дней США ввели санкции против "Распериа" и связанных с ней лиц. Минфин США счел, что согласованные параметры сделки с пакетом Strabag являются попыткой обхода санкций, введенных еще в 2018 году против Дерипаски, бывшего бенефициара доли в капитале австрийского концерна.

Тем временем доля в Strabag стала частью судебного разбирательства в России, инициированного "Распериа". В январе 2025 года суд по иску компании постановил взыскать со Strabag и его основных акционеров в пользу "Распериа" 2,04 млрд евро. Эти средства были получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка. Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом (28,5 млн акций). Основная часть суммы (1,9 млрд евро) в рамках исполнения решения суда была переведена Банком России со счета Райффайзенбанка компании "Распериа" весной. Выплаты по делу были завершены в мае. RBI, комментируя исход этого процесса и решение суда передать принадлежащие "Распериа" акции Strabag SE Райффайзенбанку, заявил, что оно не имеет обязательной силы в Австрии, и поэтому передача акций не подлежит принудительному исполнению. Кроме того, принадлежащие "Распериа" акции Strabag подлежат заморозке в соответствии с санкциями ЕС, что в настоящее время также препятствует их передаче, подчеркивала австрийская группа.

Если предложение Австрии будет принято, RBI сможет вступить в право владения этими акциями. Фактически это станет "легитимизацией" решения российского суда в ЕС и создаст стимулы для новых "конфискаций западных активов" в России, излагает FT аргументы противников идеи.

Это может создать "выгодный прецедент для российских лиц", которые захотят компенсировать потерю своих замороженных активов "через конфискацию активов продолжающих работу в РФ дочерних структур европейских компаний", говорит дипломатический источник FT.

