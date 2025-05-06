ЦБ, исполняя решение суда, перевел 1,9 млрд евро со счета Райффайзенбанка компании "Распериа"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в рамках исполнения решения суда перевел почти 1,9 млрд евро со счета Райффайзенбанка на счет МКАО "Распериа", говорится в пресс-релизе австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI).

"Решение суда было частично исполнено в отношении Райффайзенбанка, и эквивалент 1,87 млрд евро был списан Центральным банком РФ и переведен "Распериа". Эта сумма равна ущербу, присужденному судом, за вычетом 174 млн евро процентов", - пояснил RBI.

По мнению австрийской группы, "Распериа" может в любой момент потребовать принудительного взыскания процентов.

"Распериа" 30 апреля обратилась в ЦБ РФ с просьбой об исполнении решения суда путем списания с корсчета Райффайзенбанка рублевого эквивалента 1,87 млрд евро (174,221 млрд рублей), уточнила группа в отчете. В этот же день эта сумма была списана с корсчета Райффайзенбанка в ЦБ, подчеркивает RBI.

"Запрет на отчуждение акций Райффайзенбанка, введенный в качестве обеспечительной меры (по российскому иску "Распериа" - ИФ), как ожидается, будет снят после получения "Распериа" убытков и начисленных процентов по ним", - сообщил RBI.

Группа считает, что недавнее решение апелляционного суда по иску "Распериа" не окажет дальнейшего влияния на ее отчет о прибылях и убытках.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в апреле отклонил жалобу Райффайзенбанка на решение суда выплатить "Распериа" 2,044 млрд евро. Банк планировал подать кассационную жалобу. RBI тогда заявил, что завершает подготовку иска к "Распериа" в Австрии, планирует его подать во втором квартале 2025 года.

Арбитражный суд Калининградской области 21 января 2025 года постановил взыскать со Strabag и его основных акционеров в пользу "Распериа" 2,044 млрд евро. Эти средства могли быть получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка. Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом.

В связи с январским решением суда Райффайзенбанк создал резерв на 840 млн евро. Он отражает взыскиваемую в отношении "Распериа" сумму за вычетом прогнозных поступлений от принудительного взыскания активов этой компании в Австрии (оцениваются в 1,204 млрд евро). Эти активы представляют собой 28,5 млн акций Strabag, а также дивиденды по ним за 2021-2023 годы и поступления от сокращения доли компании в концерне в марте 2024 года.

В рамках иска "Распериа" суд ранее запретил отчуждать акции Райффайзенбанка. Обеспечительные меры лишают RBI возможности реализовать свои планы и избавиться от доли в российской "дочке".

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag материнскому RBI в виде дивидендов. Отказ от сделки австрийская группа объяснила тем, что в ходе контактов с органами власти она не смогла получить необходимое одобрение для нее.