Путин задал цель по сокращению парниковых выбросов к 2035 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года. Такой указ опубликован на сайте Кремля.

Эта цель должна быть достигнута "с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации, недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (предотвращения) выбросов парниковых газов и (или) увеличения их поглощения".

Указ принят в целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года. Предыдущий документ, принятый с этой же целью, - от 4 ноября 2020 года - предписывал правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года.