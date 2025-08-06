Поиск

Путин задал цель по сокращению парниковых выбросов к 2035 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года. Такой указ опубликован на сайте Кремля.

Эта цель должна быть достигнута "с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации, недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (предотвращения) выбросов парниковых газов и (или) увеличения их поглощения".

Указ принят в целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года. Предыдущий документ, принятый с этой же целью, - от 4 ноября 2020 года - предписывал правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года.

Владимир Путин Парижское соглашение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Профессор РЭУ имени Плеханова Салтыковский арестован по делу о госизмене

С сентября не вошедшим в реестр гостиницам будут грозить крупные штрафы

Путин принимает в Кремле Уиткоффа

Путин принимает в Кремле Уиткоффа

Мишустин поручил проработать возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

Уиткофф прилетел в Москву

Российские военные нейтрализовали 51 беспилотник ВСУ над пятью регионами РФ

В Госдепе США подтверждают скорый визит Уиткоффа в РФ, детали не раскрывают

МИД назвал частным мнением сообщения о возможном развертывании вооружений РФ на Кубе и в Венесуэле

МИД назвал частным мнением сообщения о возможном развертывании вооружений РФ на Кубе и в Венесуэле

Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6885 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });