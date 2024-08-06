Путин поручил учитывать принципы экологически ответственной экономики в нацпроектах

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по использованию отечественных технологий, оборудования и услуг, необходимых для реализации нацпроектов, а при формировании нацпроектов - учитывать принципы экологически ответственной экономики.

"Принять меры, направленные на использование отечественных технологий, оборудования, материалов, работ и услуг при реализации мероприятий, предусмотренных национальными проектами, определив при необходимости целевые показатели доли такого использования в каждом национальном проекте", - говорится в перечне поручений, сформулированных после заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

При формировании нацпроектов следует учитывать принципы экологически ответственной экономики, для чего правительство должно разработать показатели, отражающие экологическую эффективность реализуемых мероприятий, отмечается в документе.

В частности, должны быть минимизированы риски загрязнения окружающей среды, повышаться ресурсная и энергетическая эффективность, приоритет должен отдаваться использованию вторичных ресурсов и вторсырья, а также требуется разработка технологий по снижению выбросов парниковых газов.