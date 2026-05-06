Суд в Приамурье вынес приговор по факту взрыва на МЭЗ "Амурский" и гибели рабочего

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Белогорский городской суд Амурской области по итогам рассмотрения уголовного дела о гибели рабочего при взрыве на маслоэкстракционном заводе (МЭЗ) "Амурский" (входит в группу "Амурагроцентр") признал двух сотрудников предприятия виновными в нарушении требований промышленной безопасности, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Согласно сообщению, на скамье подсудимых оказались начальник смены и мастер выбойного отделения пищевого шрота.

"Суд, изучив материалы дела, признал подсудимых виновными в преступлении. Начальник смены приговорен к трем годам, а мастер - к двум годам лишения свободы условно. Испытательный срок для обоих составил три и два года соответственно", - говорится в сообщении.

Мужчины признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).

28 января 2025 года на седьмом этаже в районе силосной установки МЭЗ "Амурский" произошел взрыв, погиб аппаратчик мукомольного производства.

Маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "Амурский" - предприятие по переработке сои и зерновых культур. Завод запущен в эксплуатацию в 2017 году, является резидентом территории опережающего развития "Амурская". Мощность МЭЗ - 240 тыс. тонн сои в год. Завод выпускает около 40 тыс. тонн соевого масла ежегодно. Производство соевого изолята составляет 10 тыс. тонн в год, производство соевой клетчатки - 5 тыс. тонн в год.

Приамурье МЭЗ "Амурский" Амурская область
