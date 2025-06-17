ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку, пострадали 14 человек
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Четырнадцать мирных жителей пострадали в результате ракетного удара по Донецку утром во вторник, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Сегодня утром ВСУ нанесли ракетный удар по Ленинскому району Донецка. На данный момент подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.
Пушилин уточнил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка "осколочными ракетами (М31) к РСЗО HIMARS".