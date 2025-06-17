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ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку, пострадали 14 человек

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Четырнадцать мирных жителей пострадали в результате ракетного удара по Донецку утром во вторник, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сегодня утром ВСУ нанесли ракетный удар по Ленинскому району Донецка. На данный мом‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ент подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Пушилин уточнил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка "осколочными ракетами (М31) к РСЗО HIMARS".

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Денис Пушилин Донецк Украина ДНР
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