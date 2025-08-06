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В Туве площадь лесных пожаров увеличилась до 3,4 тысячи га

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Туве действует 19 лесных пожаров общей площадью 3,4 тысячи га, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

5 августа правительство республики сообщало о 18 лесных пожарах на общей площади 2 703 га.

"Региону рекомендовано рассмотреть вопрос о введении федерального режима ЧС в лесах. Эта мера позволит оперативно нарастить группировку сил на тушение лесных пожаров", - заявил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский.

Помощь региону уже оказывают сотрудники Федеральной Авиалесоохраны: в рамках мер экстренного реагирования - 149 человек, межрегионального маневрирования - 88 человек, добавил он.

Как сообщил 6 августа на пресс-конференции начальник департамента лесного комплекса по Сибирскому федеральному округу Михаил Карнаухов, ситуация может стабилизироваться в ближайшие несколько дней.

"Идет активная переброска сил с ликвидированных пожаров на действующие пожары. Ожидаем в ближайшие дни, ориентировочно суббота-воскресенье, что мы ситуацию там полностью стабилизируем", - отметил Карнаухов.

Всего в Туве пожары тушат 469 человек, 31 единица спецтехники и четыре воздушных судна. Локализовано три возгорания на площади 701 га.

С 29 июля на территории Тувы введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который предполагает полный запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Рослесхоз Тува Михаил Карнаухов Алексей Венглинский
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