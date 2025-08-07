Поиск

Бывший губернатор Челябинской области Дубровский объявлен в розыск

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы данных "Розыск" МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в базе данных.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Челябинской области в июле 2023 года признал Дубровского банкротом, в его отношении вводилась процедура реструктуризации долгов. В апреле этого года суд прекратил производство по делу о его банкротстве в связи с погашением его долгов перед кредиторами Денисом Кашигиным.

Дубровский возглавлял Челябинскую область в 2014-2019 годах.

В октябре 2019 года в отношении Дубровского было возбуждено уголовное дело.

Адвокат Игорь Трунов, представлявший интересы предшественника Дубровского на посту губернатора Челябинской области Михаила Юревича, передал СМИ информацию о том, что Дубровский стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном хищении. По его информации, в отношении экс-губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России передала в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД России материалы дела о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области.

Дело было возбуждено ФАС после анализа поступивших в ведомство из следственного департамента МВД России копий материалов уголовного дела в отношении бывших руководителей ООО Нерудная компания "Бердяуш" (переименована в ООО "ПНК-Урал") - Екатерины Краснихиной, Дмитрия Супруна, Сергея Вильшенко и других, которые обвинялись в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В частности, в них были материалы и показания, на основании которых сотрудники антимонопольного ведомства пришли к выводу, что в действиях Дубровского, регионального министерства дорожного строительства и АО "Южуралмост" имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении дорожных тендеров.

Кроме того, комиссия ФАС на основании представленных следственным департаментом материалов, пришла к выводу, что у губернатора также "была личная материально-финансовая заинтересованность в заключении максимально возможного количества контрактов с "Южуралмостом".

СМИ сообщали, что после отставки с должности губернатора Дубровский покинул страну и проживает за границей.

В феврале 2025 года были задержаны действующий главы Миндортранса Челябинской области Алексей Нечаев, экс-министр Дмитрий Микулик (возглавлял Миндортранс при губернаторе Дубровском), а также бывшие директора АО "Южуралмост" Константин Зарипов и Александр Зырянов. По данным следственного департамента МВД России, который расследует это дело, им предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), фигуранты подозреваются в хищении почти 3 млрд рублей при строительстве дорог в Челябинской области. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

Челябинская область Борис Дубровский
