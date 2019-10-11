Против экс-главы Челябинской области возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном хищении, сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов.

По его словам, уголовное дело возбуждено Следственным департаментом МВД по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ").

"Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей", - сказал Трунов.

Отвечая на вопрос агентства, Трунов сообщил, что не является адвокатом Дубровского, а источник получения им информации о возбуждении уголовного дела - "адвокатская тайна". При этом он заявил, что сам Дубровский "пока не знает о возбуждении против него уголовного дела".

18 марта ФАС вынесла решение по возбужденному в августе 2018 года делу о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области.

Антимонопольное ведомство установило наличие двух антиконкурентных соглашений, участниками одного из которых являются Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост".

Кроме того, ФАС России выявила антиконкурентное соглашение АО "Южуралмост" с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог региона - министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

ФАС отмечает, что заключению контрактов именно с АО "Южуралмост" также способствовал Дубровский. Результатом соглашений стало ограничение конкуренции на рынке дорожного строительства в регионе.

В мае ФАС передал в правоохранительные органы материалы дела в отношении экс-губернатора, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост".

19 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.

По данным источника агентства, Дубровский покинул Россию практически сразу после отставки. В настоящее время он находится в Швейцарии.

Дубровский занимал должность губернатора Челябинской области с января 2014 по март 2019 года. До этого в 2011-2014 годах он был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.