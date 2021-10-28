У челябинского экс-губернатора Дубровского арестовано имущество на 73 млн рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего АО "Производственное объединение "Монтажник"" (Магнитогорск, Челябинская область) об аресте имущества бывшего губернатора региона Бориса Дубровского на 73,5 млн рублей в обеспечение иска о недействительности сделки.

Об этом говорится в материалах из картотеки арбитражного суда.

"Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу, в пределах размера заявленных требований (73 487 432 рублей), за исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое в соответствии со ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание", - говорится в определении суда.

Конкурсный управляющий пытается через суд признать недействительными сделки по перечислению 73,5 млн рублей от ПО "Монтажник" в пользу Дубровского. Деньги, по сведениям управляющего, были переведены с 1 июля 2019 года по 26 мая 2020 года.

В обоснование своего иска конкурсный управляющий указывает на обстоятельства совершения оспариваемых платежей: аффилированность, заведомую для ответчика вредоносность сделки, а также на возможное совершение ответчиком действий по отчуждению имущества, за счет которого может быть исполнено решение суда в случае удовлетворения заявления.

В частности, суду была представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которой 11 октября этого года у Дубровского прекратилось право собственности ответчика на один из объектов недвижимого имущества в Москве.

Производство по заявлению о банкротстве ПО "Монтажник" было открыто в мае 2020 года, в октябре этого же года в его отношении было введено наблюдение, а в этом году - конкурсное производство на срок до 9 декабря 2021 года. Сейчас проводится инвентаризация имущества должника.

Суд, опираясь на доказательства, представленные независимым кредитором банкрота ПАО "Совкомбанк", пришел к выводу, что Борис Дубровский вместе с А.Б. Дубровским являются контролирующими должника лицами через Aybridge Invest Holding (ОАЭ, приобрела 83,445% уставного капитала банкрота в июне 2019 года).

По данным суда, в ходе процедуры наблюдения кредиторы заявили требования на 1,719 млрд рублей, из них 937,5 млн рублей были включены в реестр.

По информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "ПО "Монтажник" в 2020 году составила 338,2 млн рублей, в 2019 году - 3,398 млрд рублей, в 2018 году - 6,953 млрд рублей.

Бывший директор "Монтажника" Алексей Павлюк является фигурантом уголовного дела о налоговых преступлениях. Ему вменяют невыплату зарплаты, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денег либо имущества для взыскания налогов, злоупотребление полномочиями и мошенничестве. По версии следствия, с февраля по июль 2020 года он не выплачивал зарплату работникам возглавляемого им АО "ПО Монтажник", сумма задолженности превысила 26 млн рублей.

Компанию связывают с бывшим губернатором области Борисом Дубровским. В частности, одним из членов совета директоров ПО "Монтажник" являлся Константин Переверзев, который с июля 2020 года владеет ООО "Синай", ранее принадлежавшим бывшему губернатору и его сыну Александру Дубровскому.

В апреле 2018 года Павлюк также представлял в Челябинске интересы ЗАО Инвестиционная группа "РВМ Капитал" (Москва). В частности, он сообщал журналистам, что группа вложит 1-1,2 млрд рублей в строительство новой набережной реки Миасс в Челябинске. Объект предполагалось построить к планировавшимся саммитам ШОС и БРИКС.

Дубровский руководил Челябинской областью с 24 сентября 2014 года по 19 марта 2019 года.