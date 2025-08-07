Поиск

В Шебекинском округе в результате атаки БПЛА на автомобиль пострадала пара

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе супружеская пара ранена в результате удара беспилотника по автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги между селами Сурково и Беляка легковой автомобиль атакован дроном. Ранена супружеская пара. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение руки, у его жены - минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы", - написал он в Telegram.

Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ.

Атакованный дроном автомобиль получил повреждения.

