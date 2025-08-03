Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись ударам со стороны ВСУ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах ВСУ по четырем населенным пунктам в регионе.

Как он написал в своем телеграм-канале в воскресенье, предварительно, обошлось без пострадавших.

По его данным, дронами были атакованы город Шебекино, село Долгое Валуйского района, хутор Савченко Краснояружского района. Кроме того, село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось артобстрелу.

В населенных пунктах в результате атак повреждены частные дома и автомобили, уточнил Гладков.