Два человека ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ряд муниципалитетов Белгородской области атаковали ВСУ, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Белянка Шебекинского округа работающий в поле грузовой автомобиль атакован дроном. Пострадал сотрудник предприятия, находившийся рядом. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В селе Новая Таволжанка в результате прилета боеприпаса повреждён частный дом.

"Боец "Орлана" получил ранения при выполнении служебных задач в селе Борки Валуйского округа. Мужчину с осколочным ранением рук доставили в Валуйскую ЦРБ", - проинформировал Гладков.

Также в селе от ударов трех дронов поврежден частный дом, загорелось и уже потушено неэксплуатируемое здание социального объекта. Кроме того, повреждена ЛЭП, к восстановлению которой приступят после согласования с Минобороны.

В селе Двулучное атаками двух дронов повреждена "Газель" и два частных домовладения.

В посёлке Уразово дрон сдетонировал о землю - выбиты окна в частном доме. Еще один FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию - пробита крыша складского помещения.

В Белгородском районе в результате падения обломков сбитых беспилотников в посёлке Майский повреждены два домовладения, в селе Шагаровка - забор домовладения.

В поселке Красная Яруга в результате атаки дрона повреждена крыша хозпостройки. Социальный объект атакован беспилотником в посёлке Быценков Краснояружского района - в здании повреждена кровля.

В селе Илёк-Кошары Ракитянского района беспилотник нанес удар по сельхозпредприятию - повреждены здание и четыре трактора. В хуторе Семейный от детонации дрона поврежден забор частного дома.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара беспилотника огнем уничтожен частный дом. В селе Смородино вследствие атаки дрона повреждена летняя кухня. В селе Мощеное от удара FPV-дрона загорелось здание социального объекта - возгорание ликвидировано.

В Борисовском районе в селе Дубино от детонации беспилотника загорелась кровля частного дома - пожарными расчетами, бойцами подразделения "Орлан", добровольной пожарной дружиной и командой огонь ликвидирован.