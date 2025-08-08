Путин поделился с президентом Узбекистана оценками беседы с Уиткоффом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, проинформировал его о встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

Путин в ходе телефонного разговора "поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы" с Уиткоффом, говорится в сообщении.

Мирзиёев, "поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса", информирует пресс-служба.

"Лидеры также обсудили тематику российско-узбекистанского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества двух стран", - отмечается в сообщении.

В среду во время визита в Москву Уиткофф встретился с Путиным. Российский лидер и спецпосланник президента США обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Беседа продолжалась около трех часов.

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы", - сказал Ушаков. По его словам, "соответствующие сигналы получены и от президента Трампа".