РФ информирует партнеров об итогах встречи Путина и Уиткоффа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Москва уже приступила к информированию своих друзей и партнеров об итогах прошедшей накануне рабочей встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Всем уже хорошо известно, что вчера Трамп сразу же после доклада Уиткоффа созвонился с рядом ведущих европейских партнеров и переговорил с ними на этот счет", - напомнил Ушаков.

"Я отмечу, что мы так же, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей о тех вопросах, которые обсуждались в ходе упомянутой встречи с Уиткоффом", - добавил помощник президента РФ.