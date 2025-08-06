Ушаков заявил, что РФ передала США сигналы по украинскому вопросу

Москва также получила соответствующие сигналы от Трампа в ходе встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона в ходе встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа передала некоторые сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от американского лидера Дональда Трампа, сообщил в среду помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", - сказал Ушаков журналистам.

"Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - сказал Ушаков.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась ранее в среду в Кремле. Беседа продолжалась около трех часов.



