Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК, а также военному аэродрому Украины, все назначенные цели поражены, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.