Семеро жителей Херсонской области пострадали в результате ударов со стороны ВСУ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Семь мирных жителей Херсонской области получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадали семь жителей Алешек, Новой Каховки, Таврийска и Старой Збурьевки. Все они госпитализированы.

Из-за обстрелов было нарушено электроснабжение в Каирах и Счастливцеве, сейчас оно восстановлено. Также начались лесные пожары в пяти муниципалитетах на 44 га, их уже потушили.

Кроме того, ночью ВСУ массировано атаковали область с помощью БПЛА. Силы ПВО сбили более десяти дронов, добавил губернатор.



