Житель Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ, еще один ранен

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель Херсонской области погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший жил в Алешках, которые обстреляли ВСУ. Ранения получил мужчина 1967 года рождения, житель Новой Каховки.

Кроме того, как заявил Сальдо, в результате обстрелов начались пожары в лесах в двух муниципалитетах. Общая площадь - 5 га, их уже потушили.