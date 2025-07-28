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Житель Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ, еще один ранен

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель Херсонской области погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший жил в Алешках, которые обстреляли ВСУ. Ранения получил мужчина 1967 года рождения, житель Новой Каховки.

Кроме того, как заявил Сальдо, в результате обстрелов начались пожары в лесах в двух муниципалитетах. Общая площадь - 5 га, их уже потушили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Сальдо ВСУ Херсонская область
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