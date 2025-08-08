В Белгородской области БПЛА атаковали четыре муниципалитета

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре муниципалитета в регионе, по предварительной информации, пострадавших нет.

"ВСУ атаковали четыре муниципалитета нашей области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино после прилета снаряда пробита кровля надворной постройки. В селе Белянка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по парковке предприятия повреждены два грузовых автомобиля. Еще одно предприятие атаковано беспилотником в селе Доброе. Вследствие детонации повреждены шесть машин и перебита линия электропередачи", - написал он в Telegram.

Город Грайворон также подвергся ударам беспилотников ВСУ, два дрона атаковали два автомобиля на стоянке у административного здания, в результате детонации один из них загорелся - возгорание ликвидировано, второй получил повреждения, также посечены осколками две рядом стоящие машины, а третий дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю - поврежден багажник, добавил губернатор.

"Вследствие атак ещё нескольких дронов повреждены четыре частных домовладения и хозяйственная постройка. Кроме того, поступила информация, что утром 7 августа в селе Дорогощь Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона на территории сельхозпредприятия повреждены двенадцать единиц техники", - сообщил Гладков.

Губернатор уточнил, что в селе Долгое в результате атаки дрона повреждена линия электропередачи, аварийными службами электроснабжение восстановлено. В поселке Уразово частный дом атакован дроном - пробита кровля и выбиты окна, второй дрон сдетонировал во дворе жилого дома - повреждены остекление и забор, а в результате детонации третьего БПЛА повреждено ограждение на территории предприятия.

"В Борисовском районе в селе Берёзовка дроны атаковали две машины - у транспортных средств выбиты стёкла и повреждены кузова, а также прицеп одного из автомобилей. На участке автодороги Стригуны - Новоалександровка ещё один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона - повреждён кузов и выбито заднее стекло", - говорится в сообщении.