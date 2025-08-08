В Белгородской области в результате ударов дронов пострадали два человека

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в селе Казинка Валуйского округа женщина получила баротравму из-за детонации дрона о дорожное полотно. Пострадавшая сама обратилась в больницу, лечиться она будет амбулаторно. В результате этого же взрыва посекло окна в здании магазина.

У села Устинка Белгородского района в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина.

"Пострадавшего со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", - уточнил Гладков.