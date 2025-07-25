Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 30 июля вновь будет нулевой

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 30 июля вновь будет нулевой - четвертую неделю подряд. Такой расчет представил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень также сохранится на нулевом уровне, на кукурузу - понизится до 215,3 рубля с 840,8 рубля за тонну неделей ранее.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $224,3 за тонну на пшеницу ($225 за предыдущий период), $193,5 - на ячмень ($192,9), $232,3 - на кукурузу ($231,7).

Новые ставки будут действовать по 5 августа.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляла 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну. С 24 июля 2025 года базовая цена на ячмень повышена до 17,875 тыс. рублей за тонну, на пшеницу не изменилась.